Огромные очереди в продуктовые магазины образовались в казахстанском Талдыкоргане

Нур-Султан, 7 января. Крупные супермаркеты в казахстанском городе Талдыкорган закрыты, поэтому люди вышли в локальные продуктовые магазины. Образовались огромные очереди. Информацию об этом передает Sputnik Казахстан.

Сообщается, что жители города смели с прилавков муку, макароны и хлеб. Также, по имеющейся информации, большинство заправок закрыты.

Единственная АЗС, работавшая до настоящего момента, давала возможность заправляться только на 3 тысячи тенге. Об этом пишет в своем Telegram-канале информационное агентство Sputnik Казахстан.

Массовые волнения начались в Казахстане 2 января на фоне резкого скачка цен на сжиженный газ. Затем они переросли в беспорядки и погромы, которые распространились по всей территории страны. Ранее стало известно об огромных очередях за бензином в Алма-Ате. Кроме того, горожане выстроились в очередь за хлебом.