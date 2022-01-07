Доступ к проводному интернету возобновлен в Нур-Султане

Нур-Султан, 7 января. Доступ к проводному интернету возобновлен в столице Казахстана Нур-Султане, местные жители не могли выйти в Сеть с вечера 6 января.

Оператор связи «Казахтелеком» ранее возобновил отключения интернета в некоторых регионах Казахстана. Трудности с проводным с подключением, в частности, наблюдались в Костанае. Но отключение, возможно, коснулось существенно большего количества регионов страны.

Помимо блокировки выхода в Сеть, в Казахстане фиксировались проблемы с доступом к сайтам некоторых СМИ и даже органов власти. В частности, нельзя было воспользоваться ресурсом президента республики.

Протесты в Казахстане начались в начале января. Первыми на улицы вышли жители городов Жанаозен и Актау, 4 и 5 января акции переросли в массовые беспорядки, в том числе в крупнейших городах республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение распустить правительство и ввести режим ЧС. В четверг в Алма-Ате началась крупная зачистка улиц.