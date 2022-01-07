«Sputnik Казахстан»: обстановка в Алма-Ате спокойная

Алма-Ата, 7 января. Обстановка в Алма-Ате стала спокойной. На улицах тихо, автомобилей мало. Об этом сообщает издание «Sputnik Казахстан».

Алма-Ата является городом, который больше всех пострадал от массовых беспорядков. Еще несколько часов назад местные СМИ сообщали, что в некоторых районах были слышны громкие взрывы и выстрелы. Однако на данный момент ситуация стабилизировалась. В центре города стало спокойно, транспортных средств мало, передает корреспондент «Sputnik Казахстан».

Массовые протесты начались в Казахстане из-за резкого роста цен на сжиженный газ. Затем митинги переросли в погромы, мародеры начали захватывать административные здания одно за другим.

Ранее автомобилисты образовали очередь за бензином в Алма-Ате, также люди выстроились за хлебом в пекарни.