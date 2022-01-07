Силовики продолжают зачистку в Алма-Ате

Алма-Ата, 7 января. Силовики продолжают зачистку улиц от мародеров и зачинщиков массовых беспорядков в охваченной беспорядками Алма-Ате, сообщает «Хабар 24».

Протесты в Казахстане начались в первых числах января. Сначала на улицы вышли жители расположенных на западе страны города Жанаозен и Актау. Уже 4 и 5 января акции переросли в массовые беспорядки, в том числе в крупнейших городах республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение распустить правительство и ввести режим ЧС. В четверг в Алма-Ате началась крупная зачистка улиц города от мародеров и зачинщиков массовых беспорядков.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил страны ОДКБ за поддержку на фоне продолжающихся в республике протестов. Во время телефонного разговора с генсеком организации Станиславом Засем он высоко оценил ее реакцию в формировании миротворческой миссии для преодоления кризиса.