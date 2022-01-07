Основные силы российского контингента миротворцев ОДКБ готовятся вылететь в Казахстан

Москва, 7 января. Основная часть российского контингента миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовится вылететь в Казахстан, сообщило Минобороны России.

Подразделения российских миротворцев ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Они обеспечивают прием основных миротворческих сил, отметили в оборонном ведомстве. Основные силы российского контингента миротворцев ОДКБ готовятся вылететь с аэродромов в Ульяновской, Ивановской и Московской областях.

С просьбой о помощи в преодолении «террористической угрозы» к странам-участницам ОДКБ обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Накануне представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что уведомление ОДКБ об отправке в Казахстан миротворцев было получено. Он подчеркнул, что военные обязаны соблюдать права человека, а также помочь в обеспечении возможности мирного протеста.