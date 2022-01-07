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Банк России запустит в январе 2022 года цифровой рубль

Экономика
Банк России запустит в январе 2022 года цифровой рубль
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 7 января. Запуск цифрового рубля ожидается в январе 2022 года. Об этом сообщает ЦБ РФ.

Пилотирование новой формы валюты начнется в январе 2022 года и продлится весь год, сообщают «Известия» со ссылкой на Центробанк России. На первом этапе будет протестирована эмиссия и переводы между физлицами. На втором этапе происходит взаимодействие граждан и бизнеса, а также бизнеса между собой и бизнеса с государством.

Всего в экспериментальную группу попали 12 банков. В их числе — «Сбер», ВТБ, «Альфа», Газпромбанк и «Тинькофф». Согласно прогнозу кредитных организаций, после внедрения цифрового рубля число операций с его помощью достигнет 30 процентов.

Ранее Генпрокуратура России поддержала введение цифрового рубля. Он улучшит инструменты для борьбы с уже имеющимися криминальными угрозами, уточнили в ведомстве.

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