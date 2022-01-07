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Администрация президента Казахстана пообещала поддержку бизнесменам

Экономика
Администрация президента Казахстана пообещала поддержку бизнесменам
Global Look Press  /  t.me/shot_shot

Нур-Султан, 7 января. Предпринимателям Казахстана после массовых беспорядков, во время которых экстремисты совершили нападение на большое число магазинов и других социально важных объектов, пообещали поддержку.

Администрация президента Казахстана устроила рассылку сообщений на номера бизнесменов. Авторы сообщили, что власти помогут субъектам малого и среднего бизнеса, которые пострадали во время действий мародеров.

Массовые демонстрации стартовали в Казахстане в первых числах нового года. Активисты вышли на улицу из-за подорожания сжиженного газа. По итогу через короткий промежуток времени митинги превратились в массовые беспорядки.

Во время этих волнений экстремисты совершили атаки на многие важные объекты. Мародеры также устроили столкновения с использованием огнестрельного вооружения с сотрудниками внутренних органов. Преступникам при этом удалось уничтожить уникальную коллекцию кинематографа в Алма-Ате.

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