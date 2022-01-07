Аэропорт Бишкека не подтвердил информацию о приземлении самолетов семьи Назарбаева

Бишкек, 7 января. Международный аэропорт Бишкека не располагает информацией о приземлении самолетов семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в столице Киргизии. Об этом сообщили в справочной воздушной гавани.

Некоторые СМИ заявляли, что якобы два Bombardier Global Express семьи Назарбаева приземлились в аэропорту Манас. Один из них прилетел из Македонии, второй — из ОАЭ. Сообщалось, что они остановились на технической стоянке, которая предполагает исключительно дозаправку воздушных судов, а также рассчитана для отдыха экипажа. Спустя некоторое время оба борта покинули киргизский аэропорт.

«Мы не располагаем подобной информацией», — ответили представители Манаса на вопрос, принадлежат ли самолеты семье эк-главы республики.

Ранее в Казахстан прибыли белорусские миротворческие силы из ОДКБ. В Нур-Султане приземлились пять самолетов Ил-76.