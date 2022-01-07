Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 05:06
04:55
Политика
Аэропорт Бишкека не подтвердил информацию о приземлении самолетов семьи Назарбаева
04:50
Политика
Посол Украины в ФРГ Мельник призвал Европу к смелым решениям по вступлению Киева в ЕС
04:23
Экономика
Массовые волнения в Казахстане не оказали влияния на работу «Казатомпрома»
04:08
Армия
Российская подлодка зацепила трос британского корабля в 2020 году
04:03
Происшествия
РЕН ТВ: известный юрист Олейник погиб при крушении вертолета в Башкирии
04:01
Общество
Сугробы и гололед мешают пешеходам передвигаться по Петербургу
04:00
Общество
Нужны отдельные магазины по продаже табака: депутат Нилов предлагает усилить борьбу с курением
03:37
Происшествия
Два человека погибли при крушении частного вертолета во Франции
03:33
Общество
ВМФ США увольняет военнослужащих из-за отказа вакцинироваться
03:11
Происшествия
Два заместителя акима Алма-Аты получили ранения при обстреле
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аэропорт Бишкека не подтвердил информацию о приземлении самолетов семьи Назарбаева

  /   Обновлено: 07 января 2022 04:55
Политика
Аэропорт Бишкека не подтвердил информацию о приземлении самолетов семьи Назарбаева
Федеральное агентство новостей  /  Регина Пак

Бишкек, 7 января. Международный аэропорт Бишкека не располагает информацией о приземлении самолетов семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в столице Киргизии. Об этом сообщили в справочной воздушной гавани.

Некоторые СМИ заявляли, что якобы два Bombardier Global Express семьи Назарбаева приземлились в аэропорту Манас. Один из них прилетел из Македонии, второй — из ОАЭ. Сообщалось, что они остановились на технической стоянке, которая предполагает исключительно дозаправку воздушных судов, а также рассчитана для отдыха экипажа. Спустя некоторое время оба борта покинули киргизский аэропорт.

«Мы не располагаем подобной информацией», — ответили представители Манаса на вопрос, принадлежат ли самолеты семье эк-главы республики.

Ранее в Казахстан прибыли белорусские миротворческие силы из ОДКБ. В Нур-Султане приземлились пять самолетов Ил-76.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Аэропорт Бишкека не подтвердил информацию о приземлении самолетов семьи Назарбаева
назарбаев беспорядки в казахстане аэропорт манас
Комментировать