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Посол Украины в ФРГ Мельник призвал Европу к смелым решениям по вступлению Киева в ЕС

Политика
Посол Украины в ФРГ Мельник призвал Европу к смелым решениям по вступлению Киева в ЕС
germany.mfa.gov.ua  /  Министерство иностранных дел Украины

Берлин, 7 января. Германия и Европа слишком «быстро забыли» о стремлении Украины стать членов Европейского союза.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник призвал к «более смелым решениям» в вопросе предоставления Украине перспектив вступления в Евросоюз и Североатлантический альянс. Об этом он заявил на радиостанции WDR.

«Что касается Евросоюза, это требование и желание со времен "майдана", тогда выступали не только против (экс-президента Виктора. — Прим. ФАН) Януковича, но, прежде всего, за членство в ЕС. К сожалению, об этом слишком быстро забыли в Европе и Германии», — сказал он.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал принять Украину и Грузию в Альянс. В статье для издания Politico он предложил разработать план действий для реализации обещания, которое военно-политический блок дал Киеву и Тбилиси в 2008 году.

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Киев нато мельник
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