Массовые волнения в Казахстане не оказали влияния на работу «Казатомпрома»

Нур-Султан, 7 января. Самый большой мировой производитель природного урана НАК «Казатомпром» сообщил, что массовые волнения на территории Казахстана не повлияли на его функционирование. Материал об этом опубликовало издание Bloomberg.

Недавно стало известно, что, по информации фирмы UxC, которая занимается соответствующими подсчетами, мировая стоимость урана увеличилась во время массовых беспорядков на территории Казахстана. Представитель компании во время беседы с изданием заявил, что «Казатомпром» легко выполняет собственные обязательства.

По словам собеседника агентства, проблемы с отгрузкой урана отсутствуют. Источник добавил, что компания уложится во все сроки поставок. Работа на объектах «Казатомпрома» не была приостановлена, несмотря на события в республике.

Массовые беспорядки начались в Казахстане в первых числах нового года из-за увеличения цен на газ. Мародеры недавно уничтожили золотой фонд кино в Алма-Ате.