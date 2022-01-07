Лондон, 7 января. Подводная лодка Военно-морского флота РФ задела трос эхолокатора корабля Военно-морских сил Великобритании в 2020 году. Об этом сообщает издание The Sun.

Согласно информации от британского таблоида, который ссылается на собственные источники, инцидент между двумя суднами произошел в водах Атлантического океана, примерно в 200 милях от территории Шотландии. Фрегат Northumberland, состоящий в Королевском флоте, следил за субмариной через гидролокатор. Однако экипаж был вынужден прервать свою миссию и вернуться в порт для ремонта после того как кабель толщиной с водосточную трубу повредился о корпус подводной лодки.

«Он был сильно изжеван и непригоден для использования», — сообщил источник.

Минобороны Великобритании подчеркнули, что их флот регулярно отслеживает передвижения иностранных кораблей. Отмечается, что это первый подобный инцидент между российскими и британскими кораблями с момента окончания холодной войны.

Ранее американский аналитик Марк Эпископос заявил, что модернизация и покупка нового вооружения не имеют никакого смысла для украинской армии, если сравнивать ее с Вооруженными силами России. По его мнению, если Киев все же ввяжется в вооруженный конфликт, война будет молниеносной, а итог — не в пользу Украины.