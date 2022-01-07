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РЕН ТВ: известный юрист Олейник погиб при крушении вертолета в Башкирии

Происшествия
РЕН ТВ: известный юрист Олейник погиб при крушении вертолета в Башкирии
wikipedia.org  /  Rafael Luiz Canossa

Уфа, 7 января. В результате крушения частного вертолета в Башкирии мог погибнуть известный юрист Андрей Олейник. По предварительным данным, мужчина скончался до прибытия спасателей.

Олейник оказался одним из двух пассажиров вертолета, который разбился накануне в Благовещенском районе Республики Башкортостан, сообщает РЕН ТВ. Мужчина скончался от полученных травм до прибытия спасателей на место происшествия.

Олейник был председателем Попечительского совета регионального отделения Ассоциации юристов России и гендиректором предприятия, поставлявшего насосное и компрессорное оборудование нефтяным компаниям.

Вертолет AS 350 с бортовым номером RA-07219 совершил жесткую посадку около деревни Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан. По предварительной информации транспорт летел по маршруту Уфа — село Павловка. На борту находились три человека.

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