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Два человека погибли при крушении частного вертолета во Франции

  /   Обновлено: 07 января 2022 03:37
Происшествия
Два человека погибли при крушении частного вертолета во Франции
wikipedia.org  /  AlanBarclay / CC BY-SA 3.0

Париж, 7 января. Частный вертолет потерпел крушение во французском департаменте Пюи-де-Дом, в результате которого погибли два человека. Информацию об этом передает местное Agence France-Presse со ссылкой на местную жандармерию.

Сигнал вертолета пропал через несколько часов после предполагаемого взлета воздушного судна. Его нашли на перевале Беаля охваченным пламенем. К моменту прибытия спасателей люди на борту уже погибли. Выясняются их личности, а также обстоятельства ЧП.

«Мы еще не знаем причин инцидента», — приводит французское агентство слова источника.

Ранее стало известно о жесткой посадке частного вертолета в Башкирии. В результате происшествия погиб один человек, двое травмированы. СК начала проверку по факту ЧП.

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франция гибель крушение вертолета
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