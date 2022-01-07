Два человека погибли при крушении частного вертолета во Франции

Париж, 7 января. Частный вертолет потерпел крушение во французском департаменте Пюи-де-Дом, в результате которого погибли два человека. Информацию об этом передает местное Agence France-Presse со ссылкой на местную жандармерию.

Сигнал вертолета пропал через несколько часов после предполагаемого взлета воздушного судна. Его нашли на перевале Беаля охваченным пламенем. К моменту прибытия спасателей люди на борту уже погибли. Выясняются их личности, а также обстоятельства ЧП.

«Мы еще не знаем причин инцидента», — приводит французское агентство слова источника.

Ранее стало известно о жесткой посадке частного вертолета в Башкирии. В результате происшествия погиб один человек, двое травмированы. СК начала проверку по факту ЧП.