ВМФ США увольняет военнослужащих из-за отказа вакцинироваться

Вашингтон, 7 января. Военно-морской флот США отстранил первую группу моряков от службы за то, что они не получили вакцину от COVID-19.

Военнослужащие только поступили на службу. Однако еще на стадии разделения они были отстранены на 180 дней. Об этом сообщает Fox News.

В середине декабря командующим ВМФ было приказано начать процесс разделения для моряков, которые отказались от получения вакцины от коронавируса. Пресс-служба Военно-морского флота США сообщила, что по состоянию на 5 января 2022 года было утверждено восемь постоянных и 242 временных медицинских отводов.

wikipedia.org / Official U.S. Navy Page / Public Domain

Также стало известно, что свыше 3000 военнослужащих подали запрос на получение справки о противопоказаниях к вакцинации по религиозным причинам. Однако им всем было отказано.

Принудительная вакцинация для вооруженных сил США оказалась предметом разногласий, которые привели к нескольким судебным искам. Ни одно армейское подразделение не одобрило просьбу о предоставлении религиозного медотвода.

Ранее экономист Джеффри Такер рассказал, что политический класс во время коронавирусной пандемии пожирает Нью-Йорк. Эксперт считает, что навязывание вакцинации американцам является ошибкой