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Два заместителя акима Алма-Аты получили ранения при обстреле

Происшествия
Два заместителя акима Алма-Аты получили ранения при обстреле
Prt Scr youtube.com  /  Bihar Hour

Алма-Ата, 7 января. Два заместителя акима Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева получили ранения в результате обстрела во время беспорядков в Казахстане, сообщает портал Orda.kz.

Чиновники сопровождали сотрудников телеканала «Алматы» в акимат на машине, но попали под обстрел и были ранены, отмечает издание.

Ранее СМИ сообщили, что от огнестрельного ранения скончался перевозивший съемочную группу водитель. По данным Orda.kz, попавшие под обстрел журналисты направлялись в акимат, где должны были снять видеообращение Сагинтаева к жителям Алма-Аты.

Протесты в Казахстане начались на фоне роста цен на газ 2 января. Вскоре в стране начались беспорядки. Наиболее значительные столкновения с силовиками произошли в бывшей столице республики Алма-Ате.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по запросу руководства страны направила в Казахстан Миротворцев. Генсек организации Станислав Зась заявил, что в случае нападения банд миротворческие силы имеют право применять оружие, сообщает «Национальная служба новостей». По его словам, главной целью присутствия миротворцев является поддержка республики в непростой период.

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Казахстан обстрел беспорядки алма-ата
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