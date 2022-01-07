Ким Кардашьян поразила фанатов фотографией в бикини

Лос-Анджелес, 7 января. Бизнесвумен Ким Кардашьян опубликовала в соцсетях фото в бикини, которое она сделала во время отпуска со своим новым возлюбленным и комиком Питом Дэвидсоном.

Несмотря на свой отдых на Багамах, актриса продолжает радовать своих фанатов в Instagram. Она выложила пост, в котором показала, как загорает на шезлонге. Модель надела только коричневый откровенный купальник. Судя по фотографии, во время отдыха она предпочитает слушать музыку и читать журналы.

«Милая, милая фантазия, детка», — написала Ким.

Фанаты бурно отреагировали на публикацию звезды. Своими эмоциями они поделились в комментариях под фотографией.

«Самый богатый человек до сих пор носит наушники с проводом», — пошутила mariabdavidov.

«Мы хотим, чтобы Пит был доволен», — отметил geerays.

«Ты собираешься опубликовать фотографию с Питом? Мы знаем, что ты там с ним», — поинтересовалась kaleygdev.

Ранее поклонники Ким Кардашьян обрушились на нее с критикой после того как она опубликовала в Сети детали сюжета кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой». Актриса рассказала о деталях концовки кинокомикса, что очень не понравилось ее подписчикам.