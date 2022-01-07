Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства жесткой посадки вертолета в Башкирии

Уфа, 7 января. Вертолет совершил жесткую посадку на территории Башкирии. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало выяснять детали происшествия.

В своем посте в социальной сети «ВКонтакте» сотрудники СК рассказали, что событие имело место около 23 часов 20 минут по московскому времени. Вертолет марки AS 350 жесткую посадку вблизи поселка Карагайкуль Республики Башкортостан.

На борту находились три человека. Один из находящихся в салоне погиб. Есть пострадавший.

Ранее стало известно, что был создан оперативный штаб по ликвидации последствий посадки данного вертолета. Марка воздушного судна — AS 350, бортовой номер — RA-07219.