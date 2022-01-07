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СБ ООН официально уведомили о проведении миротворческой операции

Общество
СБ ООН официально уведомили о проведении миротворческой операции
un.org  /  Официальный сайт Совбеза ООН

Нью-Йорк, 7 января. Членов Совбеза ООН официально уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане. Об этом говорится в соответствующем письме.

Постпредство Армении, председательствующее в ОДКБ, направило председателю СБ ООН письмо. В свою очередь он разослал его членам Совбеза. Также к документу прикреплено сообщение генсека ОДКБ Станислава Зася, в котором тот информирует о принятом решении.

Ранее председатель СБ ООН распространил между членами Совета безопасности ноту постпредства Казахстана. Диппредставительство заявило, что атаки на аэропорты, правительственные здания и оружейные магазины республики говорят о спланированности действий заговорщиков.

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