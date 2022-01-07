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Захарова рассказала о молитвах за миротворцев ОДКБ в Казахстане

Политика
Захарова рассказала о молитвах за миротворцев ОДКБ в Казахстане
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 7 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в рождественскую ночь она всей душой с миротворцами ОДКБ, которых направили в Казахстан.

Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности были направлены в Казахстан с целью урегулирования ситуации в стране, сложившейся на фоне массовых беспорядков. Захарова отметила, что миротворцы отправились в республику «по просьбе дружественного Казахстана». Она также подчеркнула, что в эту рождественскую ночь она всей душой с ними.

«Мысли и молитвы о защитниках», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители США могут не понимать легитимность ОДКБ в Казахстане. Таким образом она прокомментировала сомнение Джен Псаки о законности деятельности организации в республике.

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Все новости / Политика / Захарова рассказала о молитвах за миротворцев ОДКБ в Казахстане
Мария Захарова Казахстан миротворцы одкб
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