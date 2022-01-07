Громкие взрывы раздаются в некоторых частях Алма-Аты

Алма-Ата, 7 января. Звуки выстрелов и взрывов слышны в Алма-Ате. Об этом рассказали в издании «Vласть».

Громкие выстрелы раздаются в районе Новой площади, Каменки и других частях города.

«В Алма-Ате время от времени слышны выстрелы в следующих частях города: Золотой квадрат, Новая площадь, Каменка, микрорайон Тастак, улица Момышулы (между улицами Толе Би и Рыскулова)», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что миротворцев ОДКБ разместят в тех городах, где они понадобятся. Силы ОДКБ в Казахстане будут охранять государственные стратегические объекты. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о необходимости помогать властям республики в поддержании порядка. Он заявил, что срок присутствия сил ОДКБ будет зависеть от ситуации и решения руководства Казахстана.