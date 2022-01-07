Одного человека зажало в салоне вертолета после жесткой посадки в Башкирии

Уфа, 7 января. Вертолет с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Один из них зажат в салоне воздушного судна, у двоих — легкие травмы. Об этом ФАН сообщил источник в экстренных службах.

О состоянии потерпевших рассказал очевидец. Он работает охранником на близлежащем объекте «Газпрома».

ЧП произошло около населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Транспортная прокуратура проводит проверку, выясняет все обстоятельства произошедшего. Также сообщается, что спасатели МЧС и сотрудники МВД еще не добрались вертолета.

Ранее стало известно, что был создан оперативный штаб по ликвидации последствий посадки данного вертолета. Марка воздушного судна — AS 350, бортовой номер — RA-07219.