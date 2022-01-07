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Карди Би показала фанатам свои усы

  /   Обновлено: 07 января 2022 01:37
Шоу-бизнес
Карди Би показала фанатам свои усы
flickr.com  /  Dan Garcia

Лос-Анджелес, 7 января. Рэп-исполнительница Карди Би опубликовала сторис на своем аккаунте в Instagram, в которой она продемонстрировала фанатам свои «усики».

Звезда не стесняется публично говорить о своей внешности и уходе за телом. Она сняла шутливое короткое видео, в котором показала себя без макияжа.

«Усы — это усы. Мне сказали, что если у тебя есть усы, то у тебя хорошо получается мурлыкать, так что мурлыкай», — пошутила певица.

Помимо сторис, рэп-исполнительница опубликовала несколько фотографий, на которых позирует перед зеркалом. Она надела облегающий бледно-голубой комбинезон, который дополнила однотонной розовой шапкой светло-зеленой сумкой и высокими сапожками.

Это далеко не первый раз, когда музыкантка делится подробностями об уходе за своим телом. Рэп-исполнительница публиковала на своей странице видео, где ей выщипывают волосы над губой. Она также рассказывала об эпиляции интимной зоны и интересовалась у фанатов относительно болезненности шугаринга.

Ранее экс-супруга американской исполнительницы Бритни Спирс задержали за незаконную слежку. Джейсон Александр на протяжении долгого времени преследовал свою жертву, из-за чего уже не в первый раз был арестован.

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