Представитель МВФ: фонд следит за событиями в Казахстане

Вашингтон, 7 января. Международный валютный фонд (МВФ) следит за событиями в Казахстане, говорить о последствиях происходящих в стране событий рано, заявил представитель организации.

В Казахстане со 2 января происходят массовые беспорядки. Протесты начались с городов Жанаозен и Актау, где местные жители выступили против резкого роста цен на сжиженный газ. Вскоре волнения распространились на другие города Казахстана. В Алма-Ате 4 января начались столкновения с силовиками, в стране был введен режим ЧП.

«Слишком рано говорить о том, какие последствия будут иметь недавние события в Казахстане, но мы внимательно отслеживаем развитие событий», — сообщил РИА Новости представитель МВФ.

Ранее сообщалось, что Россия включила подразделения ВДВ в состав направленного в Казахстан контингента. Известно, что передовые отряды уже приступили к выполнению задач на территории страны, в том числе по охране государственных и военных объектов.