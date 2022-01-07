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Вертолет с тремя людьми на борту жестко приземлился в Башкирии

  /   Обновлено: 07 января 2022 01:18
Происшествия
Вертолет с тремя людьми на борту жестко приземлился в Башкирии
pixabay.com

Уфа, 7 января. Вертолет с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Об этом информирует транспортная прокуратура региона.

Согласно предварительной информации, частный вертолет летел по маршруту Уфа — с. Павловка. На борту находились три человека. Самолет приземлился около деревни Карагайкуль.

Источник «Известий» в МЧС уточнил, что был создан оперативный штаб по ликвидации последствий посадки вертолета марки AS 350. Бортовой номер совершившего жесткую посадку воздушного судна — RA-07219. Предполагается, что есть пострадавшие.

Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности в связи с инцидентом. На место происшествия выехал региональный транспортный прокурор и следователи СКР, а также спасательные службы.

Обстоятельства произошедшего выясняются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что легкомоторный вертолет совершил аварийную посадку в Бурятии. Предварительно на борту легкомоторного вертолета находился один человек.

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