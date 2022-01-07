Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 02:05
02:03
Общество
Гинцбург посоветовал избегать физических нагрузок после вакцинации от коронавируса
02:02
Происшествия
Громкие взрывы раздаются в некоторых частях Алма-Аты
02:00
Политика
«Один пояс — один путь»: Вассерман о том, как США пытаются навредить Китаю через протесты в Казахстане
01:40
Происшествия
Одного человека зажало в салоне вертолета после жесткой посадки в Башкирии
01:37
Шоу-бизнес
Карди Би показала фанатам свои усы
01:35
Политика
Представитель МВФ: фонд следит за событиями в Казахстане
01:12
Происшествия
Вертолет с тремя людьми на борту жестко приземлился в Башкирии
01:09
Политика
Захарова ответила на слова Псаки о легитимности ОДКБ в Казахстане
01:08
Общество
Классик американского кино Питер Богданович скончался в возрасте 82 лет в США
00:49
Общество
Путин в этом году встретил Рождество в Ново-Огарево
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Захарова ответила на слова Псаки о легитимности ОДКБ в Казахстане

  /   Обновлено: 07 января 2022 01:09
Политика
Захарова ответила на слова Псаки о легитимности ОДКБ в Казахстане
Pr Scr youtube.com  /  Большая игра

Москва, 7 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители США могут не понимать легитимность ОДКБ в Казахстане.

Захарова прокомментировала слова представителя Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что Вашингтон сомневается в легитимности запроса властей Казахстана на помощь ОДКБ. Об этом Псаки написала в Telegram-канале.

«Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию», — заявила Захарова.

Ранее Белый дом призвал протестующих в Казахстане к мирным действиям. Соединенные Штаты отрицают обвинения в причастности к массовым акциям в Казахстане. Помимо этого, в сообщении сказано Белого дома, что американская сторона следит за ситуацией в республике, а также призывает митингующих к мирным действиям, власти — к сдержанности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова ответила на слова Псаки о легитимности ОДКБ в Казахстане
захарова одкб псаки
Комментировать