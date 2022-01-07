Захарова ответила на слова Псаки о легитимности ОДКБ в Казахстане

Москва, 7 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители США могут не понимать легитимность ОДКБ в Казахстане.

Захарова прокомментировала слова представителя Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что Вашингтон сомневается в легитимности запроса властей Казахстана на помощь ОДКБ. Об этом Псаки написала в Telegram-канале.

«Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию», — заявила Захарова.

Ранее Белый дом призвал протестующих в Казахстане к мирным действиям. Соединенные Штаты отрицают обвинения в причастности к массовым акциям в Казахстане. Помимо этого, в сообщении сказано Белого дома, что американская сторона следит за ситуацией в республике, а также призывает митингующих к мирным действиям, власти — к сдержанности.