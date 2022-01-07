Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 02:05
02:03
Общество
Гинцбург посоветовал избегать физических нагрузок после вакцинации от коронавируса
02:02
Происшествия
Громкие взрывы раздаются в некоторых частях Алма-Аты
02:00
Политика
«Один пояс — один путь»: Вассерман о том, как США пытаются навредить Китаю через протесты в Казахстане
01:40
Происшествия
Одного человека зажало в салоне вертолета после жесткой посадки в Башкирии
01:37
Шоу-бизнес
Карди Би показала фанатам свои усы
01:35
Политика
Представитель МВФ: фонд следит за событиями в Казахстане
01:12
Происшествия
Вертолет с тремя людьми на борту жестко приземлился в Башкирии
01:09
Политика
Захарова ответила на слова Псаки о легитимности ОДКБ в Казахстане
01:08
Общество
Классик американского кино Питер Богданович скончался в возрасте 82 лет в США
00:49
Общество
Путин в этом году встретил Рождество в Ново-Огарево
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Классик американского кино Питер Богданович скончался в возрасте 82 лет в США

Общество
Классик американского кино Питер Богданович скончался в возрасте 82 лет в США
pxhere.com

Лос-Анджелес, 7 января. В США в возрасте 82 лет скончался режиссер фильмов «Маска» и «Последний киносеанс» Питер Богданович, сообщает The Hollywood Reporter.

Классик американского кино умер в возрасте 82 лет в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщила изданию его дочь.

Богданович считается одним из наиболее известных режиссеров Нового Голливуда. Его номинировали на кинопремию Оскар за картину «Последний киносеанс». За фильм «Маска» Богданович был номинирован на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Кроме того, режиссер известен книгами о кино, ролями в сериале «Клан Сопрано» и фильме «Другая сторона ветра».

Ранее в возрасте 58 лет скончался режиссер картины «Далласский клуб покупателей» Жан-Марк Валле, сообщает «Национальная служба новостей». Он получил премию Гильдии режиссеров Америки (DGA) за сериал «Большая маленькая ложь».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Классик американского кино Питер Богданович скончался в возрасте 82 лет в США
голливуд кинорежиссер богданович
Комментировать