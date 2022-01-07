Классик американского кино Питер Богданович скончался в возрасте 82 лет в США

Лос-Анджелес, 7 января. В США в возрасте 82 лет скончался режиссер фильмов «Маска» и «Последний киносеанс» Питер Богданович, сообщает The Hollywood Reporter.

Классик американского кино умер в возрасте 82 лет в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщила изданию его дочь.

Богданович считается одним из наиболее известных режиссеров Нового Голливуда. Его номинировали на кинопремию Оскар за картину «Последний киносеанс». За фильм «Маска» Богданович был номинирован на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Кроме того, режиссер известен книгами о кино, ролями в сериале «Клан Сопрано» и фильме «Другая сторона ветра».

Ранее в возрасте 58 лет скончался режиссер картины «Далласский клуб покупателей» Жан-Марк Валле, сообщает «Национальная служба новостей». Он получил премию Гильдии режиссеров Америки (DGA) за сериал «Большая маленькая ложь».