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Путин в этом году встретил Рождество в Ново-Огарево

  /   Обновлено: 07 января 2022 00:49
Общество
Путин в этом году встретил Рождество в Ново-Огарево
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 7 января. Президент России Владимир Путин посетил храм Спаса Нерукотворного Образа, где принял участие в рождественском богослужении. Храм является домовой церковью при резиденции в Ново-Огарево.

В прошлые года Путин встречал Рождество Христово в храмах в различных регионах России. Однако в этом году президент решил не покидать свою резиденцию.

Виной тому мог стать плотный график российского лидера. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывал, что весь прошлый день они с Путиным отслеживали события в Казахстане. Несколько раз разговаривали по телефону.

В ночь с 6 на 7 января в России отмечается один из главных православных праздников — Рождество Христово. Этот день знаменует окончание 40-дневного рождественского поста. По традиции служители Русской православной церкви присоединяются к торжеству и участвуют в праздничном богослужении.

ФАН ведет прямую трансляцию с Божественной литургии в Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, главном соборе Москвы. Церемонию проводит глава Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Попасть на рождественские службы верующие могут свободно, при условии соблюдения всех необходимых санитарных мер.

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Все новости / Общество / Путин в этом году встретил Рождество в Ново-Огарево
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