Постпредство при ООН указало на спланированный характер беспорядков в Казахстане

Нью-Йорк, 7 января. Постпредство Казахстана при ООН заявило, что атаки на аэропорты, правительственные здания и оружейные магазины республики говорят о спланированности действий заговорщиков.

Председатель СБ ООН распространил между членами Совета безопасности ноту постпредства Казахстана. В ней оцениваются действия заговорщиков.

«Атаки на правительственные здания, аэропорты, важную инфраструктуру и оружейные магазины свидетельствуют о спланированном характере действий заговорщиков», — сказано в ноте.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что коллективные миротворческие силы ОДКБ имеют право применять оружие против вооруженных банд в Казахстане. В случае нападения банд миротворцы будут применять оружие.

Генпрокуратура Казахстана заявила, что участникам беспорядков может грозить от восьми лет до пожизненного заключения. Для расследования дел в стране создана межведомственная следственная группа, передает НСН.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Протестующий выступают против двукратного повышения цен на сжиженный нефтяной газ в республике.