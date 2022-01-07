Администрация США выступит против санкций по «Северному потоку — 2»

Вашингтон, 7 января. Белый дом выступил против новых санкций по российскому газопроводу «Северный поток — 2», которые до середины января планирует обсудить сенат.

Американская администрация выступает против «Северного потока — 2» и за «сдерживание» Москвы. Об этом рассказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является подлинным прогрессом в деле противостояния дальнейшей российской агрессии или защиты Украины», — сказал Прайс.

Он добавил, что новые санкции могут подорвать единство среди европейских союзников в критически важный момент. Прайс заявил, что США вместе с союзниками должны реагировать на «российские угрозы».

Киев вместе с Западом в последнее время выражают обеспокоенность якобы усилением «агрессивных действий» со стороны Москвы вблизи украинских границ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не раз говорил, что Россия может перемещать войска по своей территории на свое усмотрение.

Ранее американские журналисты заявили, что представители Демократической партии могут не поддержать ввод новых антироссийских рестрикций против проекта «Северный поток — 2» в Сенате США. В Politico отметили, что демократы могут выступить против поправок, связанных с вводом санкций, дабы не вносить раскол в отношения с европейскими партнерами.