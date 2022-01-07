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Казахские предприниматели готовы создать дружины для защиты бизнеса в Алма-Ате

Общество
Казахские предприниматели готовы создать дружины для защиты бизнеса в Алма-Ате
ФБА «Экономика сегодня»

Алма-Ата, 7 января. Предприниматели в Казахстане заявили о необходимости создания народных дружин для защиты бизнеса в Алма-Ате.

В результате массовых погромов больше всего пострадал город Алма-Аты — разграблены сотни магазинов. Мародеров привлекли точки продаж оружия, продовольствия, одежды и обуви, а также ювелирных изделий и косметики.

На этом фоне предприниматели заявили о готовности создать народные дружины, чтобы защитить бизнес. Добровольцами выступили бывшие военные, в том числе служившие в Афганистане.

Ранее стало известно, что погромщики разграбили ювелирный магазин популярной в Казахстане блогерши Гульназ Махметовой, которая активно помогала протестующим.

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