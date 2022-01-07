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Генсек ОДКБ Зась: в Казахстане есть кандидат на командование миротворцами

Происшествия
Генсек ОДКБ Зась: в Казахстане есть кандидат на командование миротворцами
Prt Scr youtube.com  /  Radio Free Europe/Radio Liberty

Москва, 7 января. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил о наличии кандидатуры командующего миротворческими силами организации в Казахстане.

Решение о командующем миротворцами пока не формализовано. Об этом Зась рассказал РИА Новости.

Генсек заявил, что миротворческие силы ОДКБ имеют право применять оружие в Казахстане. Оно будет применяться в случае нападения вооруженных банд на объекты, находящиеся под защитой миротворческих сил.

Ранее Зась назвал угрозой для безопасности страны события в Казахстане. Под угрозой и территориальная целостность республики. Именно эти факторы стали причиной для обращения в ОДКБ.

Руководство Республики Казахстан опубликовало указ о введении чрезвычайного положения во всех регионах страны на фоне акций протестов. Согласно указу, вводится комендантский час с 23:00 до 7:00 по местному времени, появятся комендатуры во главе с начальниками полиции.

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