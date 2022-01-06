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Миротворцы из Белоруссии прибыли в Казахстан

Политика
Миротворцы из Белоруссии прибыли в Казахстан
Global Look Press  /  t.me/shot_shot

Нур-Султан, 6 января. Белорусские миротворцы из сил Организации Договора о коллективной безопасности прибыли в Казахстан на пяти самолетах Ил-76.

Накануне министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что белорусские отправились в Казахстан в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ для выполнения международных и союзнических обязательств.

Витебские десантники ночью совершили марш к военному аэродрому, где погрузилось на самолеты. Подразделение полностью обучено и подготовлено. В его состав вошли только военнослужащие по контракту.

Ранее генсек организации Станислав Зась сообщил, что миротворцев ОДКБ разместят в тех городах, где они понадобятся. Силы ОДКБ будут охранять государственные стратегические объекты.

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