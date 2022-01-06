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Попавшие под лавину в Бурятии туристы могли сами спровоцировать сход снега

  /   Обновлено: 06 января 2022 23:22
Происшествия
Попавшие под лавину в Бурятии туристы могли сами спровоцировать сход снега
pixabay.com

Улан-Удэ, 6 января. Федеральное агентство новостей выяснило личности погибшего и пострадавшего при сходе лавины в Бурятии. Инцидент мог произойти в результате запуска пиротехники, передает источник издания в экстренных службах.

ЧП произошло в Тункинском районе. Сообщается, что район не является лавиноопасным. Основная версия схода — запуск салюта. По имеющейся информации, погибшим является 58-летний Евгений А., пострадавшим с подозрением на травму позвоночника и головы — Кирилл З.

Группа, приехавшая из города Братск кататься на сноубордах, не была зарегистрирована. Также известно, что спасательная бригада на место происшествия еще не прибыла.

К спасательным работам привлекли шесть сотрудников ПСО-2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и одну единицу техники, а также шесть представителей Слюдянского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС России. В готовность привели вертолет Ми-8.

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