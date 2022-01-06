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Военная техника дежурит на улицах Нур-Султана во избежание беспорядков

  /   Обновлено: 06 января 2022 23:45
Происшествия
Военная техника дежурит на улицах Нур-Султана во избежание беспорядков
Prt Scr youtube.com  /  Reuters

Нур-Султан, 6 января. Посты с военной техникой и БТР установлены на улицах и перекрестках в столице Казахстана.

В Нур-Султане введен комендантский час, интернет отключен. Местные жители города не располагают никакой информацией, о ситуации им приходится спрашивать у других. В казахстанской столице заметна подготовка к возможным беспорядкам, однако в целом город в порядке. Об этом сообщает собственный корреспондент ФАН из Казахстана.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что наблюдается «перелом в лучшую сторону» в ситуации в Казахстане, но военные силы страны испытывают трудности, поэтому им необходимо помочь. Обстановка в республике остается сложной. Однако генсек считает, что уже можно сделать некоторые выводы на основе событий, происходивших днем 6 января.

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Казахстан пост бтр нур-султан
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