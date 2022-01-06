Нур-Султан, 6 января. Миротворцев ОДКБ разместят в тех городах, где они понадобятся. Об этом заявил РИА Новости генсек организации Станислав Зась.

Силы ОДКБ в Казахстане будут охранять государственные стратегические объекты. Генсек заявил о необходимости помогать властям республики в поддержании порядка.

Он заявил, что срок присутствия сил ОДКБ будет зависеть от ситуации и решения руководства Казахстана. Когда операция закончится, все силы будут выведены из страны. В организации рассчитывают, что срок будет непродолжительным — несколько дней или недель.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее назвал уместным и своевременным обращение к членам ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) на фоне массовых протестов в стране.