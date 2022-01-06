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Помогавшую казахстанским митингующим блогершу Гульназ Махметову обокрали мародеры

  /   Обновлено: 06 января 2022 22:58
Происшествия
Помогавшую казахстанским митингующим блогершу Гульназ Махметову обокрали мародеры
Global Look Press  /  t.me/shot_shot

Алма-Ата, 6 января. Мародеры в Казахстане ограбили блогершу Гульназ Махметову, которая владеет сетью ломбардов и ювелирным магазином в Алма-Ате.

Махметова изначально поддерживала протест в Казахстане, принимала участие и помогала едой и водой митингующим. Однако 5 января мародеры ограбили ее ювелирный магазин, из которого украли все украшения и разбили витрин. Об этом она рассказала в Instagram.

«Меня полностью обокрали на несколько миллионов. Это и называется благодарность», — сказала девушка.

Ранее сообщалось, что шесть блокпостов выставили вокруг Нур-Султана. Столица Казахстана Нур-Султан по периметру окружена шестью блокпостами. Информацию об этом передает начальник департамента полиции Ержан Саденов. Ситуация в городе, по его словам, находится под полным контролем.

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Казахстан мародеры махметова
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