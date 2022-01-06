Генсек ОДКБ Зась заявил о праве миротворцев применять оружие

Москва, 6 января. Коллективные миротворческие силы ОДКБ имеют право применять оружие против вооруженных банд в Казахстане.

В случае нападения банд миротворцы будут применять оружие. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Станислав Зась, передает РИА Новости.

«Да, в этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих коллективных миротворческих сил есть», — сказал он на вопрос о нападении банд на объекты, находящиеся под защитой миротворцев ОДКБ.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Казахстана завела уголовные дела из-за массовых беспорядков на территории республики. Начато досудебное расследование актов терроризма в республике. Участникам беспорядков грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.