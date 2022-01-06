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Генсек ОДКБ сообщил о «переломе в лучшую сторону» в Казахстане

Политика
Генсек ОДКБ сообщил о «переломе в лучшую сторону» в Казахстане
Федеральное агентство новостей

Нур-Султан, 6 января. Наблюдается «перелом в лучшую сторону» в ситуации в Казахстане, но военные силы страны испытывают трудности, поэтому им необходимо помочь. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Обстановка в республике остается сложной. Однако генсек считает, что уже можно сделать некоторые выводы на основе событий, происходивших днем 6 января.

«Определенный перелом уже наблюдается, в лучшую сторону. И в итоге, как мы надеемся, эта тенденция будет укрепляться», — подчеркнул Зась.

Генсек выразил надежду, что ситуация изменилась в лучшую сторону после ввода миротворческих сил ОДКБ в страну.

«Хотелось бы думать, что в том числе и с помощью ОДКБ. Но сейчас там казахстанские силы справляются. Тяжело им, конечно, поэтому надо помочь», — добавил он.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что миротворцы пробудут в Казахстане в течение нескольких дней, либо недель.

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