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Депутат Милонов не выходит на связь после приземления в Казахстане

  /   Обновлено: 06 января 2022 22:43
Общество
Депутат Милонов не выходит на связь после приземления в Казахстане
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 января. Депутат Государственной думы Виталий Милонов отправился на праздники в Казахстан. Спустя несколько часов после приземления он не появлялся в сети.

Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) попытались связаться с парламентарием, но безуспешно.

Виталий Милонов был замечен на борту самолета, вылетающего в Нур-Султан. В разговоре с парламентарием ФАН выяснил цель его поездки в неспокойный Казахстан. Милонов рассказал журналистам, что хочет лично оценить обстановку в стране, а также отпраздновать Рождество в Каскеленской епархии.

Вылететь вовремя у депутата не получилось. Самолет, на котором Милонов отправился в Нур-Султан, застрял во Внуково перед взлетом. Как рассказал ФАН источник в аэропорту, причиной задержки стала противообледенительная обработка.

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Казахстан милонов беспорядки
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