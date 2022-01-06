Шесть блокпостов выставили вокруг Нур-Султана

Нур-Султан, 6 января. Столица Казахстана Нур-Султан по периметру окружена шестью блокпостами. Информацию об этом передает начальник департамента полиции Ержан Саденов.

Ситуация в городе, по его словам, находится под полным контролем. Как заявил столичный комендант, блокпосты выставлены по различным направлениям.

«Сегодня по периметру города выставлены шесть блокпостов: по направлениям городов Караганды, Косшы, Кокшетау, Павлодара, поселков Коргалжын и Астраханка», — отметил он.

Ранее стало известно, что Нур-Султан вошел в красную зону по коронавирусу. Также заболеваемость COVID-19 сильно выросла еще в двух городах республики — Алма-Ате и Шымкенте.