Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 23:04
22:58
Происшествия
Помогавшую казахстанским митингующим блогершу Гульназ Махметову обокрали мародеры
22:42
Происшествия
Генсек ОДКБ Зась заявил о праве миротворцев применять оружие
22:41
Политика
Генсек ОДКБ сообщил о «переломе в лучшую сторону» в Казахстане
22:38
Общество
Депутат Милонов не выходит на связь после приземления в Казахстане
22:37
Общество
Шесть блокпостов выставили вокруг Нур-Султана
22:36
Весь мир
Максим Шугалей: выборы в Ливии состоятся только после формирования сильного правительства
22:32
Общество
Казахским мародерам грозит от восьми лет тюремного срока до пожизненного
22:21
Происшествия
Жители Костаная сообщили об очередях и росте цен в супермаркетах
22:18
Происшествия
Прокуратура Казахстана завела уголовные дела из-за массовых беспорядков
22:14
Происшествия
Человек пострадал при пожаре в квартире на Петергофском шоссе в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Максим Шугалей: выборы в Ливии состоятся только после формирования сильного правительства

Весь мир
Максим Шугалей: выборы в Ливии состоятся только после формирования сильного правительства
Федеральное агентство новостей  / 

Санкт-Петербург, 6 января. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей прокомментировал сложившуюся ситуацию в Ливии на фоне срыва избирательного процесса.

«Как я уже говорил, выборы в Ливии были сорваны. И они не состоятся ни 24 января, ни 11 февраля, ни в любую иную дату, которую вы могли слышать», - заявил российский политолог в своем Telegram-канале.

По его словам, причиной этому стала реализуемая в североафриканском государстве «афера мирового масштаба». Специальный представитель генсека ООН Стефани Уильямс, считает Шугалей, вместе с созданным при ее содействии Правительством национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой и Высшей избирательной комиссией (ВИК) целиком провалили главную поставленную перед ними задачу – организацию и проведение 24 декабря 2021 года президентских выборов, которыми должен был окончиться переходный этап в стране.

«В чем же афера? В том, что срыв избирательной кампании – это дело запланированное. И осуществляется оно при полной поддержке высших чиновников ООН и некоторых крупных европейских политиков. Выборы им не нужны. Стефани Уильямс прислали просто для имитации процесса», - добавил эксперт.

По словам Шугалея, Уильямс продолжает отстаивать право на существование «дискредитированного и неэффективного» кабмина Абд аль-Хамида Дабибы, имея целью контролировать деньги от поставок ливийской нефти. Доходы, считает политолог, идут в карманы «кукловодов из международного сообщества». Сама же Стефани Уильямс является звеном этой коррупционной схемы по разворовыванию национальных ресурсов.

«Страну грабят, и остановить это может только формирование сильного правительства, которое пресечет иностранное вмешательство и прекратит фактическую оккупацию Ливии. Наблюдаем за развитием событий, но, уверяю вас, выборы в Ливии не состоятся», - подытожил Шугалей.

Вскоре после назначения Уильямс на искусственно созданный пост советника генсека ООН директор ФЗНЦ увидел в этом плохое предзнаменование, назвав американского дипломата «предвестником войны». Уже тогда эксперт спрогнозировал, что проведению выборов в африканском государстве грозят постоянные переносы.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Максим Шугалей: выборы в Ливии состоятся только после формирования сильного правительства
ливия
Комментировать