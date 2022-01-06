Максим Шугалей: выборы в Ливии состоятся только после формирования сильного правительства

Санкт-Петербург, 6 января. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей прокомментировал сложившуюся ситуацию в Ливии на фоне срыва избирательного процесса.

«Как я уже говорил, выборы в Ливии были сорваны. И они не состоятся ни 24 января, ни 11 февраля, ни в любую иную дату, которую вы могли слышать», - заявил российский политолог в своем Telegram-канале.

По его словам, причиной этому стала реализуемая в североафриканском государстве «афера мирового масштаба». Специальный представитель генсека ООН Стефани Уильямс, считает Шугалей, вместе с созданным при ее содействии Правительством национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой и Высшей избирательной комиссией (ВИК) целиком провалили главную поставленную перед ними задачу – организацию и проведение 24 декабря 2021 года президентских выборов, которыми должен был окончиться переходный этап в стране.

«В чем же афера? В том, что срыв избирательной кампании – это дело запланированное. И осуществляется оно при полной поддержке высших чиновников ООН и некоторых крупных европейских политиков. Выборы им не нужны. Стефани Уильямс прислали просто для имитации процесса», - добавил эксперт.

По словам Шугалея, Уильямс продолжает отстаивать право на существование «дискредитированного и неэффективного» кабмина Абд аль-Хамида Дабибы, имея целью контролировать деньги от поставок ливийской нефти. Доходы, считает политолог, идут в карманы «кукловодов из международного сообщества». Сама же Стефани Уильямс является звеном этой коррупционной схемы по разворовыванию национальных ресурсов.

«Страну грабят, и остановить это может только формирование сильного правительства, которое пресечет иностранное вмешательство и прекратит фактическую оккупацию Ливии. Наблюдаем за развитием событий, но, уверяю вас, выборы в Ливии не состоятся», - подытожил Шугалей.

Вскоре после назначения Уильямс на искусственно созданный пост советника генсека ООН директор ФЗНЦ увидел в этом плохое предзнаменование, назвав американского дипломата «предвестником войны». Уже тогда эксперт спрогнозировал, что проведению выборов в африканском государстве грозят постоянные переносы.