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Казахским мародерам грозит от восьми лет тюремного срока до пожизненного

Общество
Казахским мародерам грозит от восьми лет тюремного срока до пожизненного
pixabay.com

Нур-Султан, 6 января. Людям, которые принимали участие в массовых беспорядках на территории Казахстана, грозит от восьми лет тюремного срока до пожизненного заключения. Соответствующую информацию опубликовали местные СМИ.

Местные издания также сообщили, что участников массовых беспорядков в Казахстане могут лишить гражданства. В Генпрокуратуре заявили, что сейчас правоохранители проводят сбор и фиксацию следов преступлений.

Генпрокуратура также призвала жителей Казахстана сохранять записи совершенных преступлений, которые имеются на видеокамерах и мобильных телефонах. Массовые беспорядки начались в республике после увеличения стоимости сжиженного газа в два раза.

Министерство иностранных дел России ранее призвало граждан РФ быть осторожными на территории Казахстана и не покидать дома.

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Казахстан уголовное дело беспорядки
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