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Жители Костаная сообщили об очередях и росте цен в супермаркетах

  /   Обновлено: 06 января 2022 22:21
Происшествия
Жители Костаная сообщили об очередях и росте цен в супермаркетах
Prt Scr youtube.com  /  Radio Free Europe/Radio Liberty

Костанай, 6 января. Огромные очереди образовываются в супермаркетах казахстанского города Костанай, где проживают порядка 250 тысяч человек. Кроме того, на некоторые товары отмечается рост цен.

В Костанае введен запрет на продажу алкоголя. На заправках казахстанского города заканчивается бензин, но очередей пока нет. Об этом рассказали очевидцы, передает РИА Новости.

Массовые протесты вспыхнули в Казахстане в первые дни 2022 года. Протестующие выступают против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа. В стране на две недели введен режим чрезвычайного положения.

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ за помощью «в преодолении террористической угрозы». Члены организации приняли решение направить миротворцев в Казахстан. Россия расценивает события в республике как инспирированную извне попытку подорвать безопасность и целостность страны.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности будут находиться в Казахстане недолго. Он также добавил, что сроки пребывания миротворческих сил ОДКБ зависят от ситуации и от решения руководства страны.

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Казахстан протесты супермаркеты
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