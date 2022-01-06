Прокуратура Казахстана завела уголовные дела из-за массовых беспорядков

Нур-Султан, 6 января. Генпрокуратура Казахстана завела уголовные дела из-за массовых беспорядков на территории республики.

Начато досудебное расследование актов терроризма в республике. Уголовные дела уже заведены.

Протесты начались на всей территории республики после подорожания сжиженного газа в два раза. Однако через короткий промежуток времени акции превратились в массовые беспорядки, в результате которых произошли столкновения между мародерами и силовиками с использованием огнестрельного оружия.

Мародеры во время беспорядков также уничтожили золотой фонд кино Казахстана. Уникальная коллекция находилась в Алма-Ате.