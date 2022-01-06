Мародеры уничтожили золотой фонд казахского кино в Алма-Ате

Алма-Ата, 6 января. Уникальная коллекция шедевров казахского кино сгорела во время беспорядков в Алма-Ате. Соответствующую информацию передает телеканал Atameken Business.

Погромщики разгромили и подожгли огромное количество административных зданий в Алма-Ате, в одном из них хранился золотой фонд казахского кино. Теперь произведения искусства утрачены.

Акции протеста начались в Казахстане 2 января и продолжаются до сих пор. Причиной стало резкое повышение цен на сжиженный газ, что вызвало недовольство среди граждан страны. В результате президент республики Касым-Жомарт Токаев распустил правительство и призвал членов ОДКБ помочь в деэскалации ситуации в Казахстане.

Председатель Совета коллективной безопасности Никол Пашинян ранее принял решение направить миротворческие силы в страну.