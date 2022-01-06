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Генсек ОДКБ Зась назвал угрозой события в Казахстане

Политика
Генсек ОДКБ Зась назвал угрозой события в Казахстане
primeminister.am  /  Пресс-служба премьер-министра Армении

Москва, 6 января. Все происходящее сейчас в Казахстане представляет реальную угрозу для безопасности страны. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась считает, что под угрозой и территориальная целостность республики.

Зась в интервью РИА Новости заявил, что именно эти угрозы стали причиной для обращения в ОДКБ. А после были проведены переговоры глав стран-участниц Организации.

«Те события, которые там сейчас происходят, представляют собой реальную угрозу безопасности страны, ее стабильности и даже территориальной целостности. Поэтому поступило такое обращение, были проведены экстренные консультации глав государств и принято соответствующее решение о задействовании миротворческого потенциала ОДКБ. Для того, чтобы там минимизировать, локализовать эти угрозы», — заявил Зась.

Руководство Республики Казахстан опубликовало указ о введении чрезвычайного положения во всех регионах страны на фоне акций протестов. Согласно указу, вводится комендантский час с 23:00 до 7:00 по местному времени, появятся комендатуры во главе с начальниками полиции. Все массовые мероприятия будут под запретом. Кроме того, последует ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, а также на въезд и выезд из всех регионов страны.

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Казахстан беспорядки одкб угрозы
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