Генсек ОДКБ: миротворцы пробудут в Казахстане несколько дней либо недель

Москва, 6 января. Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности будут находиться в Казахстане недолго. Несколько дней или недель. Об этом рассказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Он также добавил, сроки пребывания сил Организации зависит от ситуации и от решения руководства Казахстане. Об этом пишет РИА Новости.

Общая численность коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане будет достигать порядка 2,5 тысячи человек. Однако при необходимости это число может вырасти.

Выступая на заседании Совбеза Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран-членов ОДКБ за помощью. Глава государства подчеркнул, что считает беспорядки в Казахстане внешней агрессией.

Ранее сообщалось, что Армения отправила в Казахстан своих военных в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По данным Sputnik Армения, речь идет о порядка 70 военнослужащих.