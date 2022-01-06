Парламент ЦАР принял семь новых законов и одобрил распределение финансов на 2022 год

Банги, 6 января. Национальная ассамблея Центральноафриканской Республики приняла семь новых законопроектов в ходе второй сессии 2021 года. Об этом сообщили аналитики издания Ndjoni Sango.

Парламентарии рассмотрели все предложенные министрами проекты и реформы, направленные на улучшение качества жизни мирного населения. Теперь все обеспеченные центральноафриканцы и высокопоставленные политики обязаны декларировать доходы. Также изменения коснулись правил дорожного движения и порядка регистрации авторских патентов.

Одной из наиболее важных тем стало одобрение и принятие закона о финансах, предусматривающего надзор за объемом и распределением ресурсов в 2022 году. Кроме того, власти ЦАР усилят контроль над электронными транзакциями, чтобы решить проблему с киберпреступностью в стране.

Несколько реформ прошло в аграрном секторе. Сельскохозяйственная отрасль является доминирующей в Центральноафриканской Республике и предоставляет местным жителям наибольшее количество рабочих мест.

Ранее власти ЦАР увеличили гарантированную минимальную зарплату до 1000 франков КФА в день. В последний раз изменения показателя МРОТ произошли более 30 лет назад.