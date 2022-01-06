Армения разрешила своим военным участвовать в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане

Ереван, 6 января. Правительство Армении разрешило своим военным в составе сил ОДКБ участвовать в миротворческой миссии в Казахстане.

Выступая на заседании Совбеза Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран-членов ОДКБ за помощью. Глава государства подчеркнул, что считает беспорядки в Казахстане внешней агрессией.

Ранее сообщалось, что Армения отправила в Казахстан своих военных в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По данным Sputnik Армения, речь идет о порядка 70 военнослужащих.