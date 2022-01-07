Как достигать целей, поставленных на новый год: рецепт от психолога

Поставить себе цели на новый год — распространенная традиция, ведь бой курантов символически предвещает перемены. Однако достичь задуманного — дело другое, не всем удается исполнить обещанное самому себе. Как сделать так, чтобы желание превратилось в реальное достижение? Есть ли работающие способы достижения целей? С этими вопросами ФАН обратился к психологу, доценту кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяне Яничевой.

«Есть такая полезная техника — теория маленьких шагов, или концепция маленьких шагов. Особенно для людей, которым свойственно очень много напланировать, искренне нажелать чего-то такого грандиозного. Это такие спринтеры: они сразу кидаются, ничего не получается, энергия уходит, приходят расстройство и депрессия, тогда они все бросают. Такое очень многим людям свойственно, — рассказывает психолог. — Поэтому если цель какая-то большая, то ее надо разбить на маленькие шажки и их тоже ценить. Пускай это будет не очень яркое событие, но надо это делать последовательно. Такими маленькими шажками, которые еще не являются достижением итоговой цели, но вселяют такую уверенность, мол, я это сделал, я с этим справился».

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Например, если вы решили, что вам не нравится работа, вы поставили цель ее сменить до 1 апреля, то нужно к 1 февраля собрать всю информацию о возможных вакансиях в своей профессиональной области. К 15 февраля стоит разослать свое резюме не менее чем в десять понравившихся компаний, а уже к 15 марта сходить на определенное количество собеседований. Согласитесь, такие временные ориентиры будут вас дополнительно мотивировать достигать желаемое. Да и делать шаг за шагом проще, чем резко взвалить на себя непомерный подвиг.

«Вот это очень важно — взвешивать свои ресурсы и двигаться. Пусть не сразу заметными, не семимильными, но очень верными и последовательными шагами в достижении этих целей. Во все времена людям было свойственно задумать нечто грандиозное, но практически нет людей с такой волей. Нормальному человеку со средним количеством ресурсов, настроений, физического состояния, конечно, в какой-то момент это может надоесть, когда не получилось сразу, и хочется бросить. Конечно, в наше время все это усложняется», — подытоживает Татьяна Яничева.

Маленькими шагами следует и входить в рабочий ритм после долгих январских выходных. Не бросаться сразу сделать все, а размеренно и спокойно работать, давая себе отдых. Таков рецепт начала трудовой недели после праздников от гештальт-терапевта Людмилы Суздальцевой.